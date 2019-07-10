للمرة الثانية خلال أسبوع.. رانيا يوسف تتصدر تويتر

تصدرت الفنانة رانيا يوسف، للمرة الثانية خلال الأسبوع الجاري لائحة الأكثر تداولاً بموقع التدوينات القصيرة "تويتر".
حيث نشرت تغريدة، أمس الثلاثاء، تدعم فيها قرار إسقاط الولاية عن الفتاة السعودية بعد بلوغها الـ 18 من عمرها
لكن كالعادة تعرضت "رانيا"، لهجوم حاد، عقب تدوينتها من قبل
وكان سبب تصدرها الأول خلال هذا الأسبوع على "تويتر" هو منحها "بلوك" لإبراهيم سعيد لاعب الكرة بعدما داعبها على أحد الفيديوهات التي نشرتها أثناء استقبال كلبتها وقطتها لها فور دخولها المنزل.
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