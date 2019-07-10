مها أحمد عن ريهام سعيد: "أحن خلق الله .. الجدعة أم الرجولة"

طلبت الفنانة مها أحمد، من جمهورها الدعاء للإعلامية ريهام سعيد، بعد إعلانها إصابتها بمرض "بكتيريا الوجه"، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام". ونشرت مها أحمد صورة لـ ريهام سعيد، وعلقت عليها قائلة: "يا رب أنت الشافى القادر على كل شيء.. اشفي ريهام سعيد وكل مريض.. دعواتكم الطيبة لأحن خلق الله سعيد، وعلقت عليها قائلة: "يا رب أنت الشافى القادر على كل شيء.. اشفي ريهام سعيد وكل مريض.. دعواتكم الطيبة لأحن خلق اللهللأخت ريهام سعيد الجدعة أم الرجولة". وكانت ريهام سعيد قد أجرت عملية جراحية، لكن الأطباء أخبروها بأن العملية لم تكن كافية للقضاء عليه، وحذروها من أن البكتيريا إذا لم تُعالج قد تصل للمخ وتسبب الوفاة، كما طالبوها بالراحة لمدة شهر.

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