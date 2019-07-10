تعرف على تفاصيل حفلات إليسا المقبلة

تعيش المطربة اللبنانية إليسا حالة من الانتعاش الفني، حيث تشارك في العديد من الحفلات المقامة في لبنان وخارجها.
وكان القائمون على مهرجان قرطاج الدولي أعلنوا موعد حفل إليسا الذي يصادف الأول من شهر أغسطس المقبل، على أن يتم طرح التذاكر على مدار الأيام المقبلة.
وكانت إليسا قد أعربت عن حماسها الشديد لحفلها الذي ستحييه مساء يوم 26 يوليو الجاري، ضمن مهرجان "أعياد بيروت"، والذي يعتبر من أهم المهرجانات الغنائية في لبنان.
كما تحيي أيضًا حفلا ضمن مهرجان قفصة الدولي يوم 29 يوليو، وحفلا
أما عن آخر حفل لإليسا في تونس، كان خلال صيف 2018 في مهرجان بنزرت الدولي، الذي يعد أول حفل لها خارج لبنان بعد إعلان إصابتها وتعافيها من مرض سرطان الثدي في كليب "إلى كل اللي بيحبوني".
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