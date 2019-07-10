حفل محمد عبده وأنغام في "صيف الباحة" السعودي كامل العدد

نفدت تذاكر حفل المطرب محمد عبده والفنانة أنغام المقرر إقامته في السعودية الأربعاء، وذلك بعد ساعات قليلة من طرحها، حيث يقدم كلاهما خلال الحفل مجموعة من الأغاني التي يتفاعل معها الجمهور.

وأكدت مصادر أن هناك "ديو" سيكون مفاجأة لكل الحضور سيقدمه كل من محمد عبده وأنغام سويًا في الحفل.

اقرأ ايضا:

الهضبة ومحمد عبده في موسم استثنائي للترفيه بمدينة "جدة" السعودية

وطرحت أنغام مؤخرًا ألبومها الجديد، حالة خاصة جدًا، وضم 14 أغنية، وهي: "حالة خاصة جدا" كلمات أمير طعيمة، ألحان عزيز الشافعي، توزيع أحمد إبراهيم، "يا ريتك فاهمني" كلمات نادر عبد الله، ألحان تامر عاشور، توزيع مادي، "هتقول لربنا إيه" كلمات أمير طعيمة، ألحان مدين، توزيع أحمد إبراهيم، "حبايبنا" كلمات محمد القاياتي، ألحان محمد حمزة، توزيع أحمد إبراهيم، "على حسك في أيامي" كلمات جمال الخولي ألحان خالد عز توزيع أحمد إبراهيم، "ولا دبلت" كلمات نور الدين محمد ألحان أحمد العتباني توزيع أحمد إبراهيم.

Advertisements

"وبقول نسياك" كلمات أحمد المالكي ألحان محمد عبيه توزيع وليد فايد، "نزوة" كلمات سلطان صلاح ألحان خالد عز توزيع نادر حمدي، "بتوصفني" بتكسفني كلمات أمير طعيمة ألحان أحمد زعيم توزيع توما، "هدنة" كلمات صابر كمال ألحان مصطفى العسال توزيع محمد العشي، "أساميك الكتيرة" كلمات أمير طعيمة ألحان إيهاب عبد الواحد توزيع مادي، "متطمنة" كلمات أحمد المالكي ألحان محمد عبية توزيع أحمد إبراهيم، "ليلى" كلمات كاترين معوض ألحان هشام بولس توزيع طارق عاكف، "هبدأ من الآخر" كلمات عصام حسني ألحان مصطفى العسال.

قد يهمك أيضا:

الفنان محمد عبده يكشف كواليس ألبومه الجديد "يا غافية قومي"

تكريم محمد عبده من الأمم المتحدة للفنون كسفيرًا للأغنية العربية