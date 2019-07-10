شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. أصالة تحيى حفلاً غنائياً فى الباحة السعودية مع عبادى الجوهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحيى النجمة السورية أصالة، غدا الخميس، حفلا غنائيا فى مدينة الباحة بالسعودية، ويشاركها فيه الفنان عبادي الجوهر، على مسرح القرية التراثية، ضمن فعاليات الهيئة العامة للترفيه بالمملكة.

ومن جانب آخر، اقتربت أغنية "كبير الشوق" التي طرحتها مؤخراً من كسر حاجز المليون مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وذلك بعد طرح الأغنية منذ أربعة أيام، وقدمتها باللهجة الخليجية، وهى من كلمات الجابر، ألحان أسامة العطار، وتوزيع محمد صالح.

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وتعمل حالياً أصالة على التجهيزات النهائية لألبومها الجديد، المقرر طرحه خلال الفترة المقبل، إذ تتعاون مع العديد من الشعراء والملحنين.