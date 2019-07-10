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شكرا لقرائتكم خبر عن صورة.. ريهام عبد العفور تحتفل بتخرج نجلها من المدرسة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت الفنانة ريهام عبد الغفور، بتخرج نجلها من المدرسة، متمنية له النجاح والسعادة فى المرحلة القادمة من حياته.
ونشرت ريهام، صورة تجمعها بنجلها من حفل التخرج، عبر حسابها على "انستجرام"، و كتبت عليها قائلة: " وأما بنعمة ربك فحدث الحمد الله، أنا فخورة جدا بتخرج ابنى من المدرسة، وبدأت أحب و أقدر التجاعيد لأنها ثمن ضئيل لكونى أم و بحقق أهم هدف فى حياتى"، كما هنأتها السيناريست إنجى علاء، قائلة: " ألف مبروك يا ريكو ما شاء الله".
وعلى جانب آخر تشارك ريهام عبد الغفور فى مسرحية "الملك لير" مع النجم يحيى الفخرانى، وتجسد فيها شخصية الابنة الوسطى للملك لير، ويشارك فى المسرحية فاروق الفيشاوى، رانيا فريد شوقى، محمد فراج، نضال الشافعى، هبة مجدى، ثراء جبيل، أحمد فؤاد سليم، أحمد عزمى، ناصر سيف.
بوست ريهام عبد الغفور
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