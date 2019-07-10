شكرا لقرائتكم خبر عن 25 حفلا على 3 مسارح بالإسكندرية ودمنهور فى مهرجانات الأوبرا الصيفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتمد برنامج فعاليات مهرجانات الأوبرا الصيفية بالإسكندرية ودمنهور والتى تنطلق مساء 22 يوليو وتستمر حتى 6 سبتمبر وتضم 25 حفلا على 3 مسارح منها 10 حفلات على مسرح سيد درويش " أوبرا الاسكندرية " ، 6 حفلات على مسرح أوبرا دمنهور الى جانب 9 حفلات على المسرح الرومانى بمنطقة كوم الدكة بالإسكندرية .

وقال الدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا المصرية إن المهرجانات تسعى لتأكيد رسالة الثقافة المصرية الهادفة إلى التنوير وبناء الانسان والمجتمع من خلال الارتقاء بالوجدان والمشاعر وتقويم السلوك بالفنون الجادة ، وأضاف أنها تقام تحت إشراف الدكتور مجدى بغدادى رئيس البيت الفنى بالأوبرا وتتضمن عروضاً لمجموعة من النجوم والفرق المصرية والعربية الشهيرة والواعدة منها ايامنا الحلوة، مدحت صالح بمشاركة عازف البيانو الشهير عمرو سليم، بلاك تيما، مسار اجبارى، وسط البلد، اوركسترا ساوند تراك، النفيخة، تكسير شرقى، تامر عاشور، على الحجار، نسمة محجوب، خالد سليم، عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز، مروة ناجى وفرقة المايسترو علاء يس، بغدادى بيج باند، مى فاروق ، ايمان البحر درويش، غالية بن على ومحمد محسن .

وفى سياق متصل أشار رئيس الأوبرا أنه يجرى وضع اللمسات النهائية للدورة الـ 28 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء والذى يعد الاعرق بين مهرجانات الأوبرا واحد أهم النوافذ الفنية لجمهور القاهرة حيث تحمل العديد من المفاجآت الى جانب مشاركات أولى لنخبة من نجوم مصر والوطن العربى .

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