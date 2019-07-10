شكرا لقرائتكم خبر عن لمن توجه كريستين ستيوارت هذه الرسالة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت عدسات المصورين النجمة العالمية كريستين ستيورات وهي في مطار جون كيندي، وظهرت ستيورات وهي ترتدي تي شيرت مكتوب عليه اكرهك، وهو ما يفتح باب التساؤلات حول سبب ارتداءها له ولمن توجه هذه الرسالة؟.

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وكانت كريستين ظهرت مؤخرا فى شوارع مدينة لوس انجلوس الأمريكية بلوك فيلمها الجديد بشعرها القصير الأصفر، وهي القًصة التي تميزها حالياً بسبب انشغالها بتصوير أحد الأفلام حالياً التى تعود إلى حقبة الستينات حيث تجسد فيه شخصية الممثلة جين سيبيرغ، التي توفيت في العام 1979 عن عمر 40 عاما، بعدما اكتسبت احترام الجميع إثر مساندتها لحركات تحرر السود من العنصرية المتفشية لهم فى المجتمع الأمريكي آنذاك.