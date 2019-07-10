شكرا لقرائتكم خبر عن "مصيف" نجوم الفن الجميل نادية لطفى وأم كلثوم وإسماعيل ياسين.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كان دائما يحرص نجوم زمن الفن الجميل على الاحتفال بموسم الصيف على طريقتهم الخاصة للاسترخاء والراحة، وممارسة الحياة الطبيعة بعيدًا عن الشهرة وأضوائها، حيث كان لكل منهم مكانه المعتاد، الذى يحرص على التواجد فيه خلال أجازته الصيفية على البحر، وفي السطور التالية يرصد"الخليج 365" مجموعة صور، تبرز احتفالات نجوم الفن بأجازة الصيف بعيدا عن الأضواء. كمال الشناوي: كمال الشناوي: في الصورة يظهرالفنان الراحل كمال الشناوي ينفخ عوامة بحر بصحبة ابنه.

نادية لطفى: تظهر الفنانة نادية لطفى وهى تركب العجلة فى إحدى شواطئ محافظة الإسكندرية.

محمد عوض : محمد عوض : وفي تلك الصورة يظهر كلًا من الفنان الراحل محمد عوض بصحبة أبنائه الثلاثة على البحر وهم (عاطف عوض – عادل عوض – علاء عوض). Advertisements

محمد فوزي: يظهر في الصورة المطرب محمد فوزى ووزجته السابقة الفنانة مديحة يسري أثناء قضاء إجازته بالصيف في الإسكندرية. إسماعيل يس: الفنان إسماعيل يس كان يحرص على قضاء إجازة الصيف بصحبة نجله ياسين، حيث كان يصطحبه كل صيف إلى مدينة الإسكندرية وأحيانا مرسى مطروح.

أم كلثوم: كوكب الشرق أم كلثوم كانت حريصة سنويا على قضاء أجازتها الصيفية على شاطئ مرسى مطروح وأحيانا كانت تذهب لشواطئ الإسكندرية.

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