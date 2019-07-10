محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي: دعمت الفنانة مها أحمد صديقتها الإعلامية ريهام سعيد، ووجهت لها رسالة، بعد إعلان الأخيرة الأيام الماضية عن مرورها بأزمة صحية كبيرة. ونشرت "مها" صورة لريهام سعيد عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام"، وكتبت: "يا رب أنت الشافي القادر على كل شيء.. اشفِ ريهام سعيد وكل مريض.. دعواتكم الطيبة لأحن خلق الله.. للأخت ريهام سعيد الجدعة أم الرجولة". يذكر أن ريهام سعيد أصيبت ببكتيريا في الوجه، وأجرت عملية جراحية لمواجهة المرض، كما طلب منها الأطباء الراحة لمدة شهر.

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كانت هذه تفاصيل خبر مها أحمد توجه رسالة لريهام سعيد:" دعواتكم لأحن خلق الله الجدعة أم الرجولة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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