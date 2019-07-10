وفاة الممثل الأمريكي ريب تورن الحاصل على جائزة إيمي عن عمر 88 عاما

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

ذكرت تقارير إعلامية أن الممثل والمخرج الأمريكي ريب تورن الحاصل على جائزة إيمي توفي يوم الثلاثاء عن عمر 88 عاما - ووفقا لرويترز.

وقالت عائلته لمجلة هوليوود ريبورتر ووسائل إعلام أخرى إن تورن توفي بهدوء في منزله.

ويعد تورن الذي ولد في تمبل بأمريكا من أهم ممثلين هوليوود، على المستوى السينمائي والمسرحي والتلفزيوني، وهو عضو في الحزب الجمهوري كذلك.

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وازدهرت مسيرة تورن الفنية مؤخرا بدوره البارز في برامج تلفزيونية مثل (ذا لاري ساندرز شو) وفي أفلام ناجحة مثل (من إن بلاك) و(دودجبول).

ومن بين أدوار تورن التي حازت الإعجاب دوره في فيلم (كروس كريك) عام 1984 والذي ترشح عنه لجائزة أوسكار.

كما فاز تورن بجائزة المسرح العالمي (1959).

وأفادت تقارير إعلامية بأنه لم يتم الإفصاح عن سبب الوفاة، لكن تورن كان محاطا لحظة وفاته ببناته وزوجته، الممثلة ايمي رايت، التي اشتهرت بدورها في فيلمي (ستارداست ميموريز) و(ذي أكسيدنتال توريست).