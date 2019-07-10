صورة- ريهام عبد الغفور تحتفل بتخرج ابنها "يوسف"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي: عبرت الفنانة ريهام عبد الغفور عن سعادتها بتخرج ابنها "يوسف"، من الجامعة، وذلك عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام". ونشرت ريهام صورة لها مع ابنها من حفل التخرج وكتبت: "وأما بنعمة ربك فحدث.. الحمد لله". Advertisements وأضافت: "أنا فخورة جدًا بتخرج ابني لدرجة أنني بدأت أحب التجاعيد التي هي ثمن ضئيل لكوني أمًا". كان آخر أعمال الفنانة ريهام عبد الغفور مشاركتها في مسلسل "زي الشمس" بطولة الفنانة دينا الشربيني والفنان أحمد السعدني.

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