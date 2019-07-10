تراند اليوم : قصة تطاول ممثل لبناني على الإسلام (محاورته تكشف التفاصيل)

كشفت الصحفية اللبنانية أماني فياض، تفاصيل التصريحات المثيرة للجدل، للممثل باتريك مبارك التي تطاول فيها على الإسلام ونبيه صلى الله عليه وسلم.

وقالت الصحفية التي تعمل في موقع "afalebanon" الإلكتروني، إنها كانت تعد "تحقيقًا حول الممثلين اللبنانيين ورأيهم بالاهتمام المبالغ فيه بزيارة الممثل التركي بوراك أوزجفيت إلى بيروت الاسبوع الماضي، تضمن التحقيق حوارات مع باقة من الأسماء التي أكدت أهمية دور الممثل وحاجته للدعم المادي والمعنوي لمتابعة عمله".

وأضافت: "كان كل شيء على ما يرام إلى أن أرسلت الأسئلة إلى باتريك عبر تطبيق "واتسآب". هنا، فوجئت بداية بتدخله بأسماء الممثلين الذين اخترتهم، قبل أن يتحوّل الحوار لاحقًا إلى كلام طائفي يحمل تهديدًا واضحًا لشخصيتين مهمتين في البلد"، وفق موقع "لبنان 24".

وتابعت: "تلقيت من باتريك تسجيلات صوتية عدة فيها عبارات طائفية وشتائم بحق الأديان. لكن التسجيل الذي تضمن تهديدًا لرئيس الجمهورية ونصرالله كان وقعه قويًا عليّ فقررت تسريبه إلى أحد الأشخاص، لينتشر سريعًا على نطاق واسع بسبب العبارات المسيئة والصادمة التي تلفّظ بها الممثل، كما ذكر رقم هاتفه وكأنه يجاهر بعباراته التي تنمّ عن حقده".

فيما نفت اتهام مبارك لها بأنها استفزته فأطلق كلامه يمينًا ويسارًا، لافتة إلى أنها توقّفت عن الكلام معه عندما أرسل لها التسجيل الطائفي، غير أنّ هذا لم يدفعه إلى التهدئة بل مضى قدمًا وزاد من حدّة الكلام".

وكان الممثل اللبناني أثار موجة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تسرب تسجيل له يهاجم فيه، الرئيس ميشال عون والامين العام لـ"حزب الله" حسن نصرالله، قائلاً: "أنا للموت ضدهما، وان حصلت حرب في لبنان أنا أوّل من سيتسلّح ويحمل بارودة بوجه عون ونصرالله".

وأبدى رأيه في الاسلام، معتبرا أن الدين الاسلامي الحقيقي هو الذي تتبناه "داعش"، ما أثار موجة غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي.

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وأوضح أنه "لن يحمل السلاح في وجه داعش، لأنّ هذا هو دينه وعقيدته، المسلم هو داعشي والداعشي يطبّق تعاليم القرآن"، موجهًا كلامًا مهينًا في حق النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

وقال نقيب الممثلين اللبنانيين نعمة بدوي في تصريح نشرته صحيفة "النهار": "المضمون يسيء إلى كل المفاهيم الأخلاقية والاجتماعية والسلوكية والمواطنة. هذا الممثل قد يكون تلقّى المال لخلق بلبلة في البلد".

وأشار إلى أن مبارك "مطرود منذ 25 عامًا من نقابة الممثلين ومنبوذ من جميع النقابات في لبنان، وهو دخيل على الجسم الفني بأدائه ونفسيته وعلاقته مع الزملاء".

وتابع: "أصبح كل شخص يتّخذ مواقع التواصل الاجتماعي صرحًا له، ويدّعي الفهم والمعرفة وهو بعيد من كل هذه الصفات"، معتبرًا أن "مبارك من كلامه يريد أن يحقق الشهرة من خلال تسريب كلامه، وصولاً إلى التحليل بالقرآن والحديث عن النبي محمد، هذا ليس من أخلاقياتنا وعاداتنا. هذه فتنة تشعل كالنار في الهشيم، وهو يريد خلق هذا الشرخ حتى يحقّق نوعًا من البروباجندا".

من جهته، قال المراسل في قناة "الميادين" علي مرتضى، عبر حسابه على "تويتر": "تلقيتُ اتصالاً من الممثل باتريك مبارك، قال فيه انّ التسجيل الذي نشرتُه جاء بعد استفزاز إحدى الصحفيات له خلال مقابلة معه، وأنّه كان غاضبًا ولا يفكر مليًا فيما يقول؛ وبعد إن اعتذر عما صدر منه طلب مني ازالة المنشور منعا للإحراج أكثر".