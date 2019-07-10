تراند اليوم : "دوللي شاهين" تنجو من الموت في حادث مروع...

نشرت الممثلة اللبنانية، دوللي شاهين، صورًا لسيارتها تظهر عن تهشمهما من الجانب الأمامي إثر تعرضها لحادث سير مروع، نجت منه بأعجوبة.



وعلقت "دوللي" على الصورة التي نشرتها عبر حسابها على تطبيق "إنستجرام"، قائلة: "الحمد لله.. قدر ولطف".

فيما انهالت التعليقات من متابعي الممثلة اللبنانية الذين عبروا عن قلقهم عليها وتمنوا لها السلامة.

وطمأنت الممثلة اللبنانية جمهورها على حالتها الصحية.

وقالت في تصريحات صحفي،: إن الأمر بسيط، وحالتها الصحية جيدة، وتأثير الحادث ليس كبيرًا، مختتمة بالقول: "الحمد لله بخير".