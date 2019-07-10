تراند اليوم : كيف ردت ممثلة شهيرة على فتاة أهانتها على الملأ؟

دخلت الممثلة المصرية ريهام عبدالغفور في مشاجرة كلامية مع واحدة من المتابعين لها عبر حسابها على تطبيق "إنستجرام".

كانت البداية عندما تفاجأت "ريهام" بتعليق على صورة لها: "سم يا ريري "، لترد قائلة: "ده من ذوقك يا حببتي والله تقدري تعملي انفولو بما اني سم على قلبك".

لكن الفتاة استمرت في استفزازها وكتبت لها: "مش هعمل عشان أكتب رأيي فيك كل ما تنزلي صورة ليكي".

وفيما طلب عدد كبير من محبي "ريهام" عمل حظر لهذه الفتاة، وجهت الشكر لمتابعيها لدفاعهم عنها والهجوم على الفتاة.

وعلقت قائلة: "متشكرة جدا لذوقكم وحبكم مش قادرة أرد على واحد واحد بس بأقرأ تعليقاتكم وبتسعدني".