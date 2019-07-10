أثارت الفنانة الإماراتية أحلام ضجة كبيرة في أوساط متابعيها، بعد نشرها صورا أثناء الإجازة التي تمضيها في مدينة موناكو الفرنسية. ونشرت الفنانة الإماراتية عبر حسابها على “إنستغرام” صورا وهي ترتدي فستانا مع بطانة طويلة مزينا برسوم ثمار الأناناس. ونالت الصور أعجاب أكثر من 51 ألفاً، وتعليقا على الصور كتبت أحلام: “مساء الجمال عليكم من بلد الجمال موناكو فرنسا. ممكن تكتبوا لي تحت هذا البوست أجمل مقطع من أغنية “يلازمني خيالك” تحبونه ويعني لكم؟”.

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كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. “أحلام” تفاجئ جمهورها من موناكو الفرنسية بإطلالة جديدة وتثير ضجة بين متابعيها ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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