فن ومشاهير

الليلة.. أنغام ومحمد عبده في الباحة السعودية لإحياء حفل غنائي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

تستعد الفنانة أنغام، لإحياء حفل غنائي برفقة الفنان السعودي محمد عبده، وذلك مساء اليوم الأربعاء، على مسرح القرية التراثية في المملكة العربية .

ومن المقرر أن تقدم أنغام خلال الحفل باقة من أجمل أغنياتها

التي يحبها الجمهور ويتفاعل معها بالمصري والخليجى مثل: "حالة خاصة جدا، مطمنة، اكتبلك تعهد، ياريتك فاهمنى، لا تهجى، نسياك".

وكانت أنغام قد أحيت حفلا في أول

ADTECH;loc=300;grp=%5Bgroup%5D
أيام عيد الفطر الماضي فى مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية،  وشاركها فى الحفل المطرب رابح صقر بقيادة المايسترو هانى فرحات.
جدير بالذكر أن آخر أغاني أنغام هي أغنية "11 راجل فى الملعب" لدعم المنتخب الوطنى فى كأس الأمم الأفريقية المقامة حالياً فى مصر.
 
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الليلة.. أنغام ومحمد عبده في الباحة السعودية لإحياء حفل غنائي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا