الليلة.. أنغام ومحمد عبده في الباحة السعودية لإحياء حفل غنائي

تستعد الفنانة أنغام، لإحياء حفل غنائي برفقة الفنان السعودي محمد عبده، وذلك مساء اليوم الأربعاء، على مسرح القرية التراثية في المملكة العربية السعودية.
ومن المقرر أن تقدم أنغام خلال الحفل باقة من أجمل أغنياتهاالتي يحبها الجمهور ويتفاعل معها بالمصري والخليجى مثل: "حالة خاصة جدا، مطمنة، اكتبلك تعهد، ياريتك فاهمنى، لا تهجى، نسياك".
وكانت أنغام قد أحيت حفلا في أول
جدير بالذكر أن آخر أغاني أنغام هي أغنية "11 راجل فى الملعب" لدعم المنتخب الوطنى فى كأس الأمم الأفريقية المقامة حالياً فى مصر.
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