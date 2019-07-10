مصطفى قمر لجمهوره بعد تعرضه لحادث سير: قدر الله ما شاء فعل.. يللا خدت العين

كتب امير فتحي في الأربعاء 10 يوليو 2019 10:53 صباحاً - تعرّض الفنان المصري مصطفى قمر، لحادث سير اثناء قيادته سيارته على طريق “كوبري 6 أكتوبر”، في العاصمة المصرية القاهرة، وهو ما استدعى ذهابه إلى أحد المستشفيات بأكتوبر؛ لإجراء بعض الفحوصات الطبية، والاطمئنان على حالته الصحية، بحسب ما اشارت “ارم نيوز” .

الى ذلك طمأن المطرب المصري جمهوره على حالته الصحية، وكتب عبر حسابه على موقع الصور إنستجرام: “يا جماعة أنا الحمد لله كويس وبخير علشان اللي اتكتب.. دي حادثة بسيطة وقدر الله ما شاء فعل، يللا خدت العين.. خلونا ننبسط بقى بالألبوم، واستنوا أول جزء من غنوة في الألبوم”.