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كتب امير فتحي في الأربعاء 10 يوليو 2019 10:53 صباحاً - نشرت المغنية الإستعراضية ميريام كلينك صورة عبر حسابها على تطبيق “إنستغرام”، مع أحد الرجال من دون أن تكشف عن وجهه كاملاً.
وقد أثارت الصورة جدلاً في أوساط متابعيها الذين تساءلوا عن هوية الرجل الذي ظهر معها في الصورة وعما إذا كان حبيبها الجديد.
ونالت الصورة أكثر من 10 آلاف علامة إعجاب، إضافة إلى عشرات التعليقات، من دون أن ترفقها بأي تعليق، ما فتح باب التساؤلات عن طبيعة العلاقة التي تربطها به.
كانت هذه تفاصيل خبر ميريام كلينك في أحضان رجل.. هل هو حبيبها الجديد؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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