شاهد.. ردة فعل اعلامية لبنانية بعد تعرضها للتحرش

كتب امير فتحي في الأربعاء 10 يوليو 2019 10:53 صباحاً - تعرضت الإعلامية اللبنانية ريميال نعمة للتحرش من قبل عامل توصيلات أمام منزلها في منطقة الحازمية بجبل لبنان.

ونشرت ريميال نعمة، التي تقدم برنامج منوعات عبر قناة “OTV” اللبنانية منشورا عبر “فيسبوك”، تشرح فيه كيف أن شابا ادعى أنه عامل توصيلات، حاول الاعتداء عليها عندما دخلت إلى باب البناية حيث تسكن، مؤكدة أنها ردت عليه “بلكمات متكررة على وجهه وأماكن أخرى حساسة”.

وقالت ريميال: “هل تعرفون شعور من يحاول لمس اسفنجة ناعمة فيفاجأ بدبابيس فيها تنغرز بين اصابعك… انه طعم الخيانة،، وهو نفسه شعور الاعتداء عليك عندما تظن انك بمأمن

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