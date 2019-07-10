هاشتاج ” أمريكا تستقبل تميم بالمواقف ” يصل للترند

كتب امير فتحي في الأربعاء 10 يوليو 2019 10:53 صباحاً - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي هاشتاج ” أمريكا تستقبل تميم بالمواقف ” بعد أن انتشرت على السوشيال ميديا عددا من الصور من استقبال أمير قطر ” تميم بن حمد ” في واشنطن .

حيث ظهر تميم وبجانبه أحد المسؤولين الأمريكيين وخلفهم موقف للسيارات الخاص بوزارة الدفاع وظهرت المركبات متراصة على الجانبين .. لتقابل تلك الصور بسخرية كبيرة من قبل تشطاء مواقع التواصل الإجتماعي .

وتعجب النشطاء من كيفية استقبال أمير دولة بهذا القدر القليل من الأهمية والتصوير وأداء المراسم الدبلوماسية أمام موقف للسيارات .. كما أن وزير الدفاع الأمريكي هو من استقبل تميم بالإنابة وليس الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب ” بنفسه .

وتصدر الهاشتاج قائمة الأعلى تداولا في بعض من الدول الخليجية على موقع التدوينات القصيرة ” تويتر ” .. وتداولوا عبره صور تكشف مراسم استقبال ” تميم ” في أمريكا .

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