رويدا عطية ترفض ديو مع نسرين طافش: “أفضّل اسماً يوازيني”!

كتب امير فتحي في الأربعاء 10 يوليو 2019 10:53 صباحاً - نفت الفنانة السورية رويدا عطية ما يشاع عن نيتها بغناء “ديو” مشترك يجمعها مع الفنانة نسرين طافش، موضحة أنها “لا تفكر بذلك وإنها إذا أرادت الغناء فتفضل ان تختار اسما يوازيها”، وفق ما ذكر موقع “الفن”.

وتابعت ” نسرين فنانة رائعة جدا”، وأضافت “أنا بحبها ولكن بدي فنان يوازيني صوتياً، صوتي مختلف، إذا بدي مثل متلها بطلع فاشلة”.

Advertisements

كما ردت عطية على الاتهامات التي أشيرت إليها بأنها تحاول تقليد الفنانة ميريام فارس بإخفاء وجه ابنها زين عن الإعلام وعن صفحاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقالت انها لا تظهر صورته حفاظاً على خصوصيته،” وقت بيكبر بيقرر، مارح اجي انا استخدم ابني كمادة واعملها للناس”.

وتابعت ” قرأت بعض التعليقات انني اخاف من الحسد، طبعاً الله يحمي الجميع، ولكن الموضوع لا علاقة له بهذا الأمر وإنما حفاظاً على خصوصيته”.

ووجهت رسالة لهيفا وهبي التي تعرضت لوعكة صحية، وقالت “الحمد لله ع السلامة”.