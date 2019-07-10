بالصور.. دوللي شاهين تنجو من حادث سير مروع في أحد شوارع لبنان

كتب امير فتحي في الأربعاء 10 يوليو 2019 10:53 صباحاً - نجت الفنانة اللبنانية دوللي شاهين، من حادث سير مروع تعرض له اثناء قيادتها سيارتها في أحد شوارع لبنان، وقد ادى الحادث الى اضرار مادية كبيرة بالسيارة التي تهشمت من الجهة الأمامية.

وفي السياق شاركت الفنانة اللبنانية متابعيها عبر حسابها على موقع “انستغرام” صورتين لسيارتها بعد الحادث، وقد ارفقت الصور بعبارة: “الحمد لله، قدر ولطف”. View this post on Instagram f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg);"> F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"> Advertisements View this post on Instagram الحمد لله .... قدر ولطف 🙏🙏🙏 A post shared by دوللي شاهين (@dollyshahine) on Jul 9, 2019 at 10:10am PDT A post shared by دوللي شاهين (@dollyshahine) on Jul 9, 2019 at 10:10am PDT



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