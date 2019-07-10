بعد هروبها من مصر.. جوهرة تتجه إلى بيروت

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تستعد الراقصة الروسية إيكاترينا أندريفا، الشهيرة بـ جوهرة، للسفر إلى بيروت لإحياء حفلات راقصة هناك بأحد الملاهي الليلية هناك، وبالتحديد يوم 11 و 12 يوليو الجاري، ونشرت فيديو عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”، تنوه فيه عن موعد حفلاتها.

وعبرت جوهرة، عن شوقها للحفلات في بيروت، وحبها الشديد لها، يأتي ذلك في الوقت الذي فرت فيه هاربة من مصر بعد الحكم بحبسها بعد ظهورها في إحدى الحفلات ببدلة مخالفة للمواصفات.

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وكانت محكمة الجيزة، قد قضت بحبس الراقصة جوهرة، سنة مع الشغل والنفاذ، لاتهامها بالتحريض على الفسق والفجور وإثارة الغرائز الجنسية للجمهور المصري.

بدأت الواقعة عندما تمكنت قوات الأمن من ضبط الراقصة الروسية “إيكاترينا أندريفا”، وشهرتها جوهرة، أثناء رقصها في ملهى ليلي بالجيزة، وأشارت التحريات إلى أن قرار ضبط الراقصة كان في فبراير 2018، وذلك بعدما تم فحص الفيديو، وتبين أن الراقصة لم تكن ترتدي بدلة رقص مطابقة للمواصفات.

وكانت جوهرة قد تم القبض عليها بعد هذه الواقعة وظلت في الحبس لمدة يومين قبل ان يتم الإفراج عنها بكفالة مالية.