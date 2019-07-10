مطعم ميسي يقدم طعامًا مجانيًا للمحتاجين في الأرجنتين

متابعة بتجـــــــــرد: أعلن مطعم أرجنتيني تعود ملكيته لنجم برشلونة الإسباني ليونيل ميسي، عن تقديمه مساعدات خاصة إلى المشردين في الأرجنتين، في ظل حالة الطقس البارد التي تجتاح البلاد.

وقدم المطعم مجانًا منذ ليلة الجمعة الماضية أطباقًا من الطعام الساخن للأشخاص المحتاجين، إذ قال مدير المطعم أرييل ألمادا: “نقدم للمشردين القهوة والمشروبات الغازية، إلى جانب البعض من النبيذ لمن يرغب في ذلك”.

وأكد ألمادا “أن المطعم سيستمر بتوفير الوجبات الساخنة للمحتاجين خلال الأيام المقبلة، ما بين الساعة السابعة والتاسعة مساء”، وفق صحيفة “الماركا” الإسبانية.

المطعم يقع في منطقة فريبة من نصب العلم الوطني الشهير في مدينة روزاريو، والذي يعتبر ملجأ للأشخاص الذين يعيشون في الشوارع خاصة في الأيام التي تسجل درجات حرارة أقل من الصفر.

يذكر أن النجم الأرجنتيني وصل مساء السبت إلى مطار روزاريو على متن طائرة خاصة مع زملائه في الفريق أنجيل دي ماريا، جيوفاني لو سيلسو وفرانكو أرماني، بعد مشاركتهم في كأس أمريكا.