فضيحة جديدة للأمير تشارلز!

متابعة بتجــــــــــرد: كشفت النجمة العالمية باربرا ستاريسند عن وجود علاقة عاطفية جمعتها بالأمير البريطاني تشارلز في وقت سابق.

وفي أحدث التقارير الصحافية التي نشرتها صحيفة “الديلي ميل” البريطانية، أشارت باربرا إلى أنّ ذلك حدث مرتين الأولى كانت في عام 1974، والأخرى عام 1994.

ولفتت إلى أنّها عرضت صوراً التقطت لها أثناء مقابلتها الأمير، وعلّقت: “لو عرفت كيف ألعب بشكل صحيح لأصبحت أول أميرة يهودية”.

وعن الأميرة ديانا قالت: “رفعتني إلى أعلى وكانت لطيفة جداً معي وخاصة في تعاملها”.