أحمد عزّ يكشف عن الصعوبات التي واجهها في فيلم “الممر”

متابعة بتجــــــــــرد: حضر الفنان المصري أحمد عز العرض الخاص لفيلمه الجديد “الممر” في لبنان، وذلك بحضور أهل الصحافة والإعلام.

وعلى هامش الإحتفالية، كشف أحمد عزّ في حديث خاصّ مع كاميرا الـLBCI عن دوره في فيلم الممرّ الجديد. وقال عزّ أنه يلعب دور ضابط في فترة الـ 1967 أي عند حصول حرب الاستنزاف.

وأشار إلى أن الفيلم يمرّ بمراحل كثيرة منها الانكسار لدى الشعب والدولة.

وقد تحدث أحمد عزّ عن الصعوبات التي واجهها خلال تصوير الفيلم بالقول Hن التحدي الأكبر كان فنيًا لأنّه جسد دورًا في حقبة لم يعشها من قبل. وأشار عزّ أيضاً إلى الصعوبات البدنية التي خاضها أثناء تصوير الفيلم.

وختم عزّ بالقول إن مبالغ كبيرة دُفعت لإنتاج الفيلم ومن المتوقع أن يكون نجاحه ضخمًا لتعويض تكاليف الانتاج.