ماريا كاري تعترف: أحببت خمسة رجال فقط في حياتي

متابعة بتجــــــــــرد: فتحت مطربة البوب الأمريكية “ماريا كاري” قلبها في لقاء حصري مع مجلة “كوزموبوليتان” وكشفت للمرة الأولى عن تفاصيل سرية بحياتها الشخصية في العدد المقرر طرحه 16 يوليو الجاري.

وفي نظرة حصرية لصحيفة “بيبول” الأمريكية على اللقاء، كشفت أن المطربة التي تحظى بعدد كبير من الجماهير حول العالم، تحدثت لأول مرة عن عدد المرات التي وقعت بها في الحب، بالإضافة إلى التحدث عن تفاصيل كثيرة بحياتها المهنية.

وقالت أيقونة البوب العالمية إنها وقعت بالحب خمس مرات فقط في حياتها، وهي فخورة بهذا العدد مقارنة مع معظم أقرانها في مجالها الفني، وأشارت إلى أن رقم 5 يرتبط بأحداث ووقائع رائعة دائما طوال حياتها، حيث إنها حصلت على جائزة غرامي خمس مرات طوال مسيرتها الفنية.

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تزوجت “ماريا” 49 عاما، للمرة الأولى من الموسيقي الأمريكي “تومي موتولا” عام 1993، ومن ثم تزوجت للمرة الثانية بعد أكثر من عقد من الزمان من مطرب البوب الأمريكي “نيك كانون”، والتي أنجبت منه توأمها البالغ 8 أعوام.

في الوقت الحالي ترتبط “ماريا” بعلاقة غرامية مع مصمم الرقصات “برايان تانانكا” 36 عاما، والتي بدأت علاقتها به بعد فترة وجيزة من انفصالها عن الملياردير الأسترالي جيمس باكر.

وخلال اللقاء، كشفت “ماريا” أيضًا أنها لا تنظم حفل يوم ميلادها ولا تفضل القيام بالأمر، حينما سُئلت عن أفضل هدية تلقتها بمناسبة يوم ميلادها، مشيرة إلى أنها تفضل الاحتفال بالحياة من خلال قضاء الأوقات السعيدة.