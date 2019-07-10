“حملة فرعون” يقتحم سينمات الخليج

متابعة بتجــــــــــــرد: بعد النجاح الكبير الذي حققه الفيلم المصري “حملة فرعون” بطولة الفنان عمرو سعد منذ انطلاقه بموسم عيد الفطر الماضي، تستعد سينمات الخليج لاستقبال الفيلم وتتزين حالياً بأفيشاته، ومن المقرر أن يبدأ عرضه الخميس المقبل.

فيلم حملة فرعون، مأخوذ عن قصة الفيلم الياباني «الساموراي السبعة» الذي أنتج عام 1954، وأخرجه أكيرا كوروساوا، وأعاد النجم عادل إمام تقديمها في فيلم «شمس الزناتى».

“حملة فرعون” تأليف كريم حسن بشير وبطولة: عمرو سعد، والنجم العالمى مايك تايسون، هافثور يوليوس بيورنسون، والمصارع المصري العالمي كرم جابر، رامز أمير، روبي، سوزان نجم الدين، محمود عبدالمغني، وبيومي فؤاد، وإخراج رؤوف عبد العزيز، ومن إنتاج محمد السبكي.