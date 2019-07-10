رسميا.. زوج بيونسيه يدخل مجال تصنيع “الماريغوانا”

متابعة بتجـــــــــــرد: أعلن المطرب الأمريكي “جاي زي” وزوج المطربة العالمية بيونسيه عن دخوله مجال تصنيع مخدر الماريغوانا كخبير استراتيجي رئيسي للعلامة التجارية لإحدى الشركات المصنعة للقنب الهندي في كاليفورنيا.

وذكر مطرب الراب الأمريكي في بيان رسمي اليوم، أنه أبرم صفقة متعددة السنوات مع شركة “كاليفا” وهي شركة منتجات استهلاكية للقنب تتخذ مقرها بمدينة سان خوسيه بولاية كاليفورنيا، كما أن الشركة أعلنت الأمر على موقعها الرسمي على الانترنت.

ومن المقرر أن يقوم “جاي زي” بقيادة الاتجاه الإبداعي وجهود التواصل والاستراتيجية الخاصة للعلامة التجارية، وقال المطرب الشهير إنه يريد زيادة المشاركة الاقتصادية للأشخاص الخارجين من السجون من خلال التدريب على العمل وتنمية القوى العاملة.

وقال في بيان صحفي: “أي شيء أقوم به، أريد أن أفعله بشكل صحيح وعلى أعلى مستوى، نريد أن نخلق شيئًا مدهشًا، ونفعل الخير ونجلب الناس على طول الطريق”.

تدير شركة Caliva مزرعة ومتجرين في شمال كاليفورنيا لصناعة مخدر القنب الهندي والذي يعرف أيضا باسم الماريغوانا، تركز على السوق الاستهلاكية مباشرة في كاليفورنيا، كما توزع منتجاتها ذات العلامات التجارية في نحو 24 منفذ بيع بالتجزئة في الولاية.