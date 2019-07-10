ليدي غاغا تفاجئ جمهورها بإطلاق علامة تجارية للجمال

متابعة بتجـــــــــرد: فاجأت المطربة الأمريكية “ليدي غاغا” جمهورها اليوم بالسير على خطى عدد كبير من نجمات هوليوود، حيث أعلنت عن انطلاق علامة تجارية خاصة بها لمستحضرات التجميل عبر مقطع فيديو شاركته على صفحتها الخاصة بموقع “إنستقرام”.

وفي مقطع الفيديو الذي نشرته المطربة بطلة فيلم “a star is born” الحائز على جائزة الأوسكار، أعلنت “غاغا” عن ماركتها التجارية “Haus Laboratories” والتي من المقرر طرحها على منصة أمازون في سبتمبر المقبل.

وقبل أن تعلن ليدي غاغا (33عاما) عن علامتها التجارية قالت إنها تعرف أن آخر ما يحتاجه العالم اليوم هو علامة تجارية جديدة للجمال، مشيرة إلى أن الثلاث منتجات الأولية منها ستكون ألوان متعددة الاستخدامات للخدود والعينين والشفتين في ست مجموعات من الظل، سوف يتم طرحها مقابل 49 دولارًا، ويُسمح باستقبال الطلبات الخاصة بداية من 15 يوليو الجاري.

ليدي غاغا هي مغنية أمريكية من مواليد 28 مارس 1986، لأبوين أمريكيين من أصول إيطالية، معروفة بأسلوبها الخارج عن المألوف والمثير للجدل وكانت بدايتها الفنية في عام 2006، حيث غنت في نوادي مدينة نيويورك، وفي الوقت نفسه كانت تكتب الأغاني لبعض المغنيين مثل بريتني سبيرز وأيكون الذي سمعها، وأعجب بصوتها.