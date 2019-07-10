40.7 مليون مشاهدة لـ"سترينجر ثينجز" في 4 أيام

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حطم مسلسل الخيال العلمي "أشياء غريبة" (سترينجر ثينجز) رقما قياسيا لعدد المشاهدين عبر "نتفليكس"، مع إطلاق موسمه الثالث، بـ40.7 مليون مشاهدة منذ 4 يوليو/تموز.

وأوضحت خدمة البث التدفقي العملاقة أن "هذا الرقم الذي يشمل الموسم الثالث فقط، هو الأعلى من بين كل الأفلام والمسلسلات في الأيام الـ4 الأولى لعرضها"، مضيفة: "أنهى 18.2 مليون منهم مشاهدة الموسم بكامله".

"أشياء غريبة" مسلسل خيال علمي ورعب أمريكي من تأليف الأخوين دفر، عُرض موسمه الأول 15 يوليو/تموز 2016 عبر "نتفليكس"، وفيه يواجه مراهقون وحوشا خارقة للطبيعة في مدينة أمريكية صغيرة.

Advertisements

"نتفليكس" هي رائدة سوق البث التدفقي في العالم مع أكثر من 140 مليون حساب مدفوع، وتنشر المجموعة أحيانا أرقاما حول نسبة المشاهدة، إلا أنها تبقي سرا غالبية بياناتها الأخرى.

وتواجه هذه المنصة منافسة متزايدة من خدمات أخرى مثل "أمازون" و"ديزني" و"آبل".

وتستعد "وارنر ميديا" أيضا لإطلاق منصة تلفزيونية عبر الإنترنت باسم "إتش بي أو ماكس"، وتحرم "نتفليكس" من مسلسل "فريندز" الشهير.