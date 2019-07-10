لمن قالت يارا بصوتها الحنون “يسعدلي هالصباح”؟

فاجأت النجمة اللبنانية يارا الجمهور بطرح أغنية صغيرة أهددتها الى محبيها بعنوان “يسعدلي هالصباح”.

وأحبت يارا أن تكون التحيّة الصباحيّة هذه المرة مختلفة، حيث قدمت بصوتها العذب والدافئ والحنون مقتطف صغير من “يسعدلي هالصباح”.

ونشرت يارا عبر حساباتها على مواقع التواصل مقطع الأغنية وجاء فيه: “يسعدلي هالصباح وانشالله تكون مرتاح.. يسلملي لي رايق يللي بعدو فايق… ولو حتى متضايق عا صوتي بيرتاح”.

وحول الهدف من الأغنية، كتبت يارا “لأنني أحب وكما عودتكم دائماً أن أوجه التحيّة الصباحية لكم كل يوم، أحببت أن اهديكم أغنية صغيرة ولكن مضمونها عميق”. وتابعت “وانتم بدوركم أهدوها كل صباح الى كل شخص تحبونه”.

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نذكر ان آخر اعمال يارا كليب “شو بدّو” والذي أطلقته منذ أسابيع على قناتها الرسمية عبر موقع يويتوب.

أغنية “شو بدّو” كلمات أحمد ماضي، ألحان طارق ابو جودة وتوزيع عمر صباغ.

الكليب صورته يارا مع المخرج ريشا سركيس، حيث ظهرت وهي تقود سيارة أجرة في شوارع بيروت، وتحاول بعفويتها الترحيب بالزبائن الذين تفاجأوا بوجودها خلف المقود لتوصيلهم الى وجهتهم.