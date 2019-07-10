نيكي ميناج أعلنت انسحابها من حفل السعودية لهذا السبب

قبل أسبوع من حفلها في السعودية، أعلنت مغنية الراب نيكي ميناج انسحابها من الحفل وذلك دعما لحقوق المرأة والمثليين.

وأعلنت “ميناج” الخبر في بيان جاء فيه: ”بعد تفكير متأن قررت عدم المضي قدما في حفلتي المقرر إقامتها بمهرجان جدة العالمي… على الرغم من أنني لم أكن أريد أكثر من أن أقدم عرضي أمام الجمهور في السعودية لكن بعد زيادة إلمامي بالأمور أعتقد أن من المهم بالنسبة لي أن أوضح دعمي لحقوق النساء ومجتمع المثليين وحرية التعبير”.

وكان من المقرر أن تحيي نيكي ميناج حفلها ضمن مهرجان جدة العالمي تاريخ 18 تموز/يوليو تموز الجاري ولكنها تعرضت الأسبوع الماضي لانتقادات عدة على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب هذا الحفل ما دفعها الى اتخاذ القرار بالانسحاب منه.