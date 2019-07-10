فيلم إسباني يفوز بجائزة مهرجان منارات السينمائي في تونس

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"الخليج 365" من بيروت: حصل الفيلم الإسباني "بترا" للمخرج خايمي روزاليس على جائزة ”المنار الذهبي“ في الدورة الثانية لمهرجان منارات للسينما المتوسطية.

وقالت لجنة تحكيم المهرجان في مسوغات منح الجائزة ”إتقان في الإخراج، رواية مفاجئة، قصة تعطي للمشاهد مكانة مثيرة... أسباب متعددة جعلت اللجنة تمنحه بالإجماع جائزة أفضل فيلم“.

وفاز بجائزة التمثيل الأولى اليوناني يانيس دراكوبولوس عن دوره في فيلم (شفقة) من إخراج بابيس ماكريديس.

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ومنحت لجنة التحكيم جائزتها الخاصة للفيلم الوثائقي اللبناني (المرجوحة) من إخراج سيرسل عريس.

تشكلت لجنة التحكيم برئاسة الممثلة المصرية سلوى محمد علي وعضوية الممثلة التونسية سهير بن عمارة والمخرج الفرنسي ميشال لوكلار والكاتب الجزائري كمال داود والممثلة التركية داملا سونمز.

وبجانب إعلان الفائزين وتسليم الجوائز شمل حفل الختام الذي أقيم بساحة المتحف الوطني في قرطاج فقرات فنية من بينها وصلة غناء للمطرب لطفي بوشناق وكذلك تكريم اسم مدير التصوير التونسي الراحل يوسف بن يوسف.

وقالت المنتجة التونسية درة بوشوشة مديرة المهرجان في كلمة الختام ”وصل منارات الى نقطة النهاية بعد أسبوع من التبادل الثري وجلسات نقاش حماسية عن السينما والتلفزيون والثقافة“.

وأضافت ”أوفت سينما الشواطئ بوعودها بعد أن جمعت كل ليلة مئات ومئات من الجماهير من شمال البلاد إلى جنوبها وقدمنا أفلاما جعلتنا نضحك ونبكي ونحلم وأيضا دفعتنا للتفكير“.

وعرض المهرجان في الختام الفيلم التونسي القصير (إخوان) من إخراج مريم جوبار وبطولة صالحة نصراوي ومحمد حسين قريع.