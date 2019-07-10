شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تصوير الأجزاء الجديدة من سلسلة Halloween.. ومايكل مايرز عايش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت بعض التقارير الأجنبية بدء تصوير الجزأين الجديدين من سلسلة أفلام الرعب الشهيرة Halloween، والمقرر عرضهما العام 2020، و2021 فى دور العرض العالمية.

ومن المقرر أن تشهد الأجزاء الجديدة عودة مايكل مايرز من جديد، بعد انتهاء الجزء الأخير بمشهد قتله فى عيد الهالووين، إلا أن القائمين على العمل قرروا إعادته مرة أخرى للحياة لمواصلة الانتقام.

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ونجح الفيلم الأخير فى تحقق إيرادات وصلت إلى255 مليون دولار، بالرغم من أن ميزانية إنتاجه لم تتعدَى الـ 10 ملايين دولار ليحقق الفيلم رقمًا قياسيًا بشهر أكتوبر الماضي.

وقد طرح الفيلم يوم 19 أكتوبر الماضى فى دور العرض الأمريكية، وعالميًا، وتدور قصة فيلم Halloween حيث تأتى لورى سترود إلى مواجهتها الأخيرة مع مايكل مايرز، الشخصية المقنعة التى تلاحقها منذ أن نجت فى ليلة عيد الهالووين قبل أربعة عقود.

فيلم Hallowen بطولة جودى جرير، وجيمى لى كورتيس، وفرجينيا جاردنر، ونيك كاسل، وويل باتون، وتوبى هاس، ومايلز روبنز، وهالوك بيلجينر، وجيفرسون هول، واندى ماتاكاك، ومن إخراج ديفيد جوردن جرين، ومن تأليف جون كاربنتر، وجيف فرايدلى، وديبرا هيل، ودانى ماكبرايد.