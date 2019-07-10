شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. أنغام تحيى حفلا غنائيا فى مدينة الباحة بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحيي النجمة أنغام مساء اليوم الأربعاء ،حفلًا غنائيا على مسرح القرية التراثية في المملكة العربية السعودية وذلك برفقه الفنان السعودي محمد عبده، ومن المتوقع أن يشهد الحفل حضورًا جماهيريًّا من مختلف الجنسيات، وتتواجد أنغام لأول مرة في مدينة الباحة، حيث تشارك ضمن فعاليات حفلات صيف الباحة التي تقيمها الهيئة العامة للترفيه بالمملكة .

وتعود أنغام للسعودية بعد 17 يوما من إحياء حفلها الأخيرالذى أقيم بمدينة "جدة"، على مسرح نادى "الجوهرة"، بمصاحبة المايسترو هانى فرحات وفرقته الموسيقية .

Advertisements

وكانت أنغام قد أحيت أيضا حفل فى أول أيام عيد الفطر الماضى فى مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، وقدمت خلاله أجمل أغنياتها ما بين المصرى والخليجى، منها: هتقول لربنا ايه، سيدى وصالك، اكتبلك تعهد، ياريتك فاهمنى، نسياك، وشاركها فى الحفل المطرب رابح صقر بقيادة المايسترو هانى فرحات.

يذكر أن أخر أغانى أنغام أغنية "11 راجل فى الملعب" لدعم المنتخب الوطنى فى كأس الأمم الأفريقية المقامة حالياً فى مصر.