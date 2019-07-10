شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الممثل الأمريكى ريب تورن الحاصل على جائزة إيمى عن عمر 88 عاما والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت تقارير إعلامية أن الممثل والمخرج الأمريكي ريب تورن الحاصل على جائزة إيمي توفي يوم الثلاثاء، عن عمر 88 عاما.
وقالت عائلته لمجلة هوليوود ريبورتر ووسائل إعلام أخرى إن تورن توفي بهدوء في منزله.
وازدهرت مسيرة تورن الفنية مؤخرا بدوره البارز في برامج تلفزيونية مثل (ذا لاري ساندرز شو) وفي أفلام ناجحة مثل (من إن بلاك) و(دودجبول).
ومن بين أدوار تورن التي حازت الإعجاب دوره في فيلم (كروس كريك) عام 1984 والذي ترشح عنه لجائزة أوسكار.
وأفادت تقارير إعلامية بأنه لم يتم الإفصاح عن سبب الوفاة، لكن تورن كان محاطا لحظة وفاته ببناته وزوجته، الممثلة ايمي رايت، التي اشتهرت بدورها في فيلمي (ستارداست ميموريز) و(ذي أكسيدنتال توريست).
ولم يتسن على الفور الاتصال بعائلته أو بوكيله للتعليق.
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