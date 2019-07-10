علي ربيع ومحمد رمضان وشيرين رضا.. صور نادرة للنجوم في طفولتهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

يحرص نجوم الوسط الفني على التواصل مع محبيهم ومتابعيهم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، لذا يحرصون على مشاركة صورهم في فترة الطفولة مع الجمهور.

ونرصد لكم في هذا التقرير أربع من النجوم حرصوا على مشاركة صور لهم في فترة الطفولة.

- روجينا

نشرت الفنانة روجينا عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام، صور لها برفقة والدتها، وظهرت روجينا في الصور في سن صغير، ونالت الصور إعجاب محبي ومتابعي روجينا.

- محمد رمضان

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نشر الفنان محمد رمضان، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة نادرة له وهو طفل، وعلق عليها: "وأنا بشرب الشاي مع أبويا النهاردة الصبح، سابني ودخل الأوضة بتاعته ورجع بالصور دي، وحكالي اليوم ده بالتفصيل وكأنه إمبارح، أنا سنة 1990".

علي ربيع

نشر الفنان علي ربيع صورة له وهو طفل عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، معلقًا عليها: "أنا وأنا صغير وأنا وأنا صغير برضه"، ولاقت الصور إعجاب الكثير من المتابعين وبعض الفنانين بالوسط الفني ومنهم مصطفي خاطر أحد أبطال مسرح مصر.

- شيرين رضا

ونشرت الفنانة شيرين رضا، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة لها وهي طفلة وسط إعجاب جمهورها، وظهرت "شيرين" بإطلالة حمراء اللون، بالإضافة إلى شعر يجمع بين اللونين الأصفر والبني، معلقة باللغة الإنجليزية: "فتاة في عمر المراهقة".