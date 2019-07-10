إطلالة هادئة لـ كندة حنا في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: خضعت الفنانة السورية كندة حنا، لجلسة تصوير جديدة، ونشرت الصور عبر حسابها الرسمي بإنستجرام. وظهرت "كندة" في الصور بإطلالة هادئة بفستان طويل، ونالت الجلسة إعجاب محبي ومتابعي كندة. من ناحية أخرى، انتهت الفنانة السورية من تصوير مشاهدها ضمن أحداث مسلسل "ممالك النار"، المقرر عرضه على شبكة نتفلكس نهاية العام الجاري.

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