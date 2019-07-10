تراند اليوم : متابع يطالب شريف منير بنصح ابنته بـ"الحجاب" .. لكنه تفاجأ بالرد المزلزل...

انفعل الفنان شريف منير على أحد معجبيه بعد أن طالبه الأخير بتعليم ابنته فريدة أن "الحجاب فرض وستر للمسلمة".

و رد "منير" على متابعه عبر "انستجرام" قائلا: " "لو سمحت، بشكرك على النصيحة، ولو سمحتوا بلاش ندخل في تفاصيل حياة بعض، وبلاش ندخل في مناقشات،وأنا المسئول قدام ربنا، ما بحبش النوع ده من المواضيع.. ربنا عارف نية كل واحد".

وأضاف: "ياما ناس مربية دقون وحافظة قرآن، لكن بيبقوا شكل بس، وياما ناس

لابسة حجاب وتصرفاتهم عكس اللي لابسينه، أهلا بيكم بعيدًا عن الدين".

وأردف: "بلاش كل واحد يشوف نفسه واعظ، ولا أقصد إني أزعل حد وشكراً".