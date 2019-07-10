كتب امير فتحي في الأربعاء 10 يوليو 2019 08:53 صباحاً - فاجأت الفنانة اللبنانية نينا عبد الملك، نجمة الموسم الثامن من برنامج ستار اكاديمي، متابعيها بخير زواجها وذلك عبر فيديو مصور جمعها بزوجها حسان الشيخ.
وظهرت نينا عبد الملك مع زوجها في الفيديو ليعلنوا خبر زواجهما منذ اكثر من عشرة اشهر في عيد ميلاد نينا بـ 25 ايلول/ سبتمبر 2018.
كما كشفت نينا في تغريدة عبر حسابها على تويتر انهما لم يقيما حفل زفاف قائلة: “نحنا ضد فكرة الأعراس لأسباب منقلكن ياها بفيديو قادم ومن لما تقابلنا متفقين عهالشي، اكتفينا بسهرة صغيرة مع العائلة بلبنان و بالإمارات. بس هيدا فيديو بالفستان الأبيض اذا حابين”.
كانت هذه تفاصيل خبر نجمة ستار اكاديمي تصدم متابعيها بخبر زواجها من دون حفل زفاف! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.