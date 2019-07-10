كتب امير فتحي في الأربعاء 10 يوليو 2019 08:53 صباحاً - نشرت الممثلة السورية سلاف فواخرجي صورة لها برفقة والدها محمود فواخرجي عبر حسابها على انستغرام. وعلقت سلاف فواخرجي على الصور، قائلة: «ابني التالت بابا الله يخليلي ياه ويخليلكم كل اهاليكم». F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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كانت هذه تفاصيل خبر سلاف فواخرجي في صورة مع والدها: “ابني الثالث” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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