Jul 10, 2019
في خطوة مفاجئة ومن دون سابق انذار، اعلن النجم قصي خولي عن تحضيره لعمل سينمائي جديد بعنوان “ماكو”.
قصي كشف عن هذه المفاجأة لجمهوره في منشور على حسابه عبر موقع انستغرام، حيث اعاد نشر ما سبق ان اعلنته صفحة تحمل اسم الفيلم، مشيرة الى انضمام الممثل قصي خولي الى أسرة الفيلم، حيث سيجسّد شخصية “شريف ناهي”.
ومن المنتظر ان يُعرض فيلم “ماكو” في العام الجاري ٢٠١٩، بحسب ما نشره حساب الفيلم عبر انستغرام، حيث اشار الى ان “ماكو” مستوحى عن قصة حقيقية وهي قصة العبارة سالم اكسبريس الشهيرة.
الى ذلك تم الاعلان عن ابطال الفيلم، وهم خالد انور، ناهد السباعي وسارة الشامي، اما المفاجأة الاكبر فهي انضمام الممثل التركي مراد يلدريم الى أسرة الفيلم، والذي سيجسد دور مراد.
الاعلان عن ابطال الفيلم جعل المتابعين يتحمسون وينتظرون على نار يوم طرح “ماكو” في دور العرض السينمائية في لبنان والعالم العربي والعالم، وهذا كان واضحًا من التعليقات التي تركها جمهور الممثلين المشاركين في الفيلم، حيث عبّروا عن سعادتهم الكبيرة بلقاء نجومهم المفضلين عبر الشاشة الكبيرة.
كانت هذه تفاصيل خبر مفاجأة، قصي خولي الى جانب هذا النجم التركي في بطولة هذا الفيلم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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