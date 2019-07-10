دنيا سمير غانم تنتظر موعد أول لقاء مع أطفال السعودية

بدأت الفنانة دنيا سمير غانم التحضير جديًا لتلبية دعوة هيئة الترفيه السعودية لتقديم عرض "عالم دنيا" المخصص للأطفال على أحد المسارح الكبرى بمدينة جدة خلال الأيام القليلة المقبلة، لتصبح ثالث فنان مصري يقدم عروضه المسرحية في السعودية، بعد محمد هنيدي الذي عرض مسرحيته الجديدة "3 أيام في الساحل" والفنان أشرف عبد الباقي المتواجد حاليا مع فرقته الجديدة لتقديم مسرحية "جريمة في المعادي".

دنيا لن تذهب إلى جدة لتقديم عروض "عالم دنيا" فقط ولكنها تفكر في تقديم أول حفل غنائي لها في السعودية، خاصة وأنها بدأت بالفعل المرحلة النهائية لاختيار وتسجيل ألبومها الجديد والذي يتضمن 10 أغنيات منها أغنية باللهجة الخليجية ومن المقرر الانتهاء من تسجيله كاملا بنهاية شهر أغسطس المقبل، وقد تكشف عن جديدها للمرة الأولى في حفلات صيف جدة.

يذكر أن النجمة دنيا سمير غانم، قدمت عروضها الاستعراضية الشهيرة "عالم دنيا" في القاهرة ومدينة أبو ظبي فقط، وتضم عدة استعراضات غنائية مقتبسة من أشهر الأغاني المقدمة في أعمالها الدرامية ومنها "نيللي وشريهان" و"لهفة" و"لالا لاند" ولكن بطريقة مسرحية، وشاركتها بطولة الاستعراضات شقيقتها إيمي، ووالدها النجم سمير غانم والمنتج هشام جمال وفرقته "بوي باند".

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سر تقديم دنيا سمير غانم الاستعراضات للأطفال فقط

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و كشفت دنيا سابقا عن سر تخصيص هذه العروض للأطفال فقط قائلة: وأنا طفلة كنت بشوف بابي بيعمل عروض فطوطة للأطفال من ضمن اعماله وعروضه، وعرفت ساعتها إن من أكبر النعم اللي ممكن تكون عند فنان.. هي حب الأطفال، لأنه بيكون حب من القلب من غير سبب ومن غير تفكير، ومن أول ما بدأت التمثيل وخصوصا آخر 3 سنين بعد المسلسلات "لهفه، نيللي وشريهان و في اللا لا لاند" بشوف ردود افعال الأطفال وبسمع كلمة "ولادي نفسهم يشوفوكي ومشغلين مسلسلاتك وأغانيكي 24 ساعة".

أضافت: فحسيت إني لازم أعمل حفلات لايف مخصوص ليهم وكمان طبعا لأهلهم عشان أنا نفسي أشوف فرحتهم اللي بيوصفوهالي ما شاء الله الحمد لله، وفي الحقيقة .. أنا بجد نفسي أشوفهم أكتر من ما هم عايزين يشوفوني.

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