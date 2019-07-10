فن ومشاهير

كارول سماحة تحيي حفلة غنائية في تونس الشهر المقبل

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تستعد الفنانة اللبنانية كارول سماحة لإحياء حفل غنائي في تونس من المقرر إقامته يوم 9 أغسطس/آب، ضمن فعاليات مهرجان قرطاج الدولي في تونس.

وأعلنت كارول عن حفلها عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستغرام"، ونشرت البوستر الدعائي، وعلقت: "نلتقي بأجمل سهرة مع الجمهور التونسي الحبيب، يوم الجمعة ٩ أغسطس على مسرح قرطاج العريق".

ويشارك في بطولة الفيلم بديع أبوشقرا وباميلا الكيك ومنير معاصرى، وهو من تأليف كلوديا مرشليان، وإخراج باسم كريستو.

كارول سماحة طرحت مؤخرًا أغنية "إن شا الله" عبر قناتها على موقع "يوتيوب"، من كلمات تامر حسين وألحان إسلام زكي وتوزيع عادل حقي.

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