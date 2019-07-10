الفنانة اللبنانية دوللي شاهين تنجو من موت محقق بأعجوبة

تعرّضت الفنانة اللبنانية، دوللي شاهين، لحادث سير مروّع بسيارتها الخاصة في أحد شوارع العاصمة اللبنانية بيروت، أدى إلى تهشم سيارتها ونجاتها من الموت، حيث ونشرت "شاهين" صورتين لسيارتها عقب الحادث، عبر حسابها على "إنستغرام"، وعلّقت: "الحمد لله، قدر ولطف" دون أن تكشف عن أية تفاصيل جديدة.

وطمأن مدير أعمال دوللي شاهين، عصام شعبان، جمهورها على حالتها الصحية، قائلاً إنها نُقلت إلى أحد المستشفيات بجنوب لبنان، ولم تمكث سوى ساعات قليلة، حيث تلقّت العلاج من الكدمات التي تعرّضت لها وأصبحت بخير.

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وقدّم مدير أعمالها الشكر لجميع من حاول الاطمئنان عنها، سواءً بالاتصال الهاتفي أو الواتس آب، لافتًا إلى أنه تلقّى عشرات المكالمات للاطمئنان عن صحتها، ويذكر أن آخر أعمال الفنانة اللبنانية، كليب "حبيبي غير"، وظهرت فيه مرتدية الزيّ الخليجي، ليتماشى مع أجواء الكليب، كما كان آخر ظهور لها في برنامج "هاني في الألغام" خلال شهر رمضان الماضي، وشهدت الحلقة الكثير من المواقف الكوميدية أثناء رحلتها في الصحراء.

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