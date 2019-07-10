أحلام تفتتح أولى مواسم "السودة" وتقدّم أغنية خاصة بأهل عسير السعودية

تعود الفنانة أحلام الشامسي إلى لقاء جمهورها في السعودية مجدداً الشهر المقبل، بعد أن أعلنت عن مفاجأة جديدة وكبيرة لهم على حساباتها بمواقع التواصل، بمشاركتها في "موسم السودة" الأول في عسير.

ونشرت الفنانة أحلام فيديو دعائي عن موسم السودة في عسير في السعودية بعد تدشينه مؤخراً، وأعلنت افتتاحها للموسم الجديد بحفل جماهيري ضخم وقالت:" ياجمالج يا سودة عسير وياجمال أهلج الطيبين الكرام ... حنا فوق في موسم السودة وانا بنت زايد معكم بعد فوق السحب وحفل ملكي يليق فقط بجمهوري. قريبا أحلام في افتتاح موسم سودة عسير".

وأشعلت أحلام حماس جمهورها بعد إعلانها الخبر وتفاعل معها الجمهور على مواقع التواصل، وكشفت عن غنائها في الموسم على مسرح طلال مداح بالمفتاحة، وهي الأمنية التي كانت تتمنى تحقيقها، وتابعت مفاجآتها ووعدت جمهورها بتقديم أغنية جديدة خاصة بأهل عسير وتليق بهم في أول مواسم السودة بعسير.

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وكانت أحلام قد أحيت عدة حفلات جماهيرية كبيرة وناجحة في المملكة في الشهور الأخيرة وبدأتها بحفلين متتاليين في الرياض قبل ان تشارك في حفلات موسم جدة بحفل كبير، وتعود مرة أخرى في موسم السودة بعسير المنطلق في الاول من أغسطس إلى نهايته وينتظر جمهور أحلام تحديد موعد وتفاصيل حفلها به، وكانت آخر أعمال أحلام الغنائية في فيديو كليب أغنيتها الجديدة "أبرحل".

أحلام تكشف مفاجأة جديدة لجمهورها بالسعودية وتفتتح أولى مواسم السودة بعسير

تعود الفنانة أحلام الشامسي إلى لقاء جمهورها بالسعودية مجدداً الشهر المقبل بعد أن أعلنت عن مفاجأة جديدة وكبيرة لهم على حساباتهما بمواقع التواصل اليوم، بمشاركتها في موسم السودة الأول بعسير.

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ونشرت الفنانة أحلام فيديو دعائي عن موسم السودة بعسير في السعودية بعد تدشينه مؤخراً، وأعلنت افتتاحها للموسم الجديد بحفل جماهيري ضخم وقالت:" ياجمالج يا سودة عسير وياجمال أهلج الطيبين الكرام ... حنا فوق في موسم السودة وانا بنت زايد معكم بعد فوق السحب وحفل ملكي يليق فقط بجمهوري. قريبا أحلام في افتتاح موسم سودة عسير".

وأشعلت أحلام حماس جمهورها بعد إعلانها الخبر وتفاعل معها الجمهور على مواقع التواصل، وكشفت عن غنائها في الموسم على مسرح طلال مداح بالمفتاحة، وهي الأمنية التي كانت تتمنى تحقيقها، وتابعت مفاجآتها ووعدت جمهورها بتقديم أغنية جديدة خاصة بأهل عسير وتليق بهم في أول مواسم السودة بعسير.

وكانت أحلام قد أحيت عدة حفلات جماهيرية كبيرة وناجحة في المملكة في الشهور الأخيرة وبدأتها بحفلين متتاليين في الرياض قبل ان تشارك في حفلات موسم جدة بحفل كبير، وتعود مرة أخرى في موسم السودة بعسير المنطلق في الاول من أغسطس إلى نهايته وينتظر جمهور أحلام تحديد موعد وتفاصيل حفلها به، وكانت آخر أعمال أحلام الغنائية في فيديو كليب أغنيتها الجديدة "أبرحل".

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