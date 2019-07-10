درة تكشف عن طبيعة دورها في أحداث مسلسل "بلا دليل"

كشفت الفنانة درة عن طبيعة الدور الذي تجسده ضمن أحداث المسلسل الجديد "بلا دليل"، إذ تقوم بدور عازفة على آلة الهارب الموسيقية، ونشرت عبر موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك " فيديو لها أثناء التدريب على العزف على آلة الهارب، وقالت: "أحاول تعلم العزف، فهي ليست سهلة مطلقاً، لكنني أحببت هذه الآلة الجميلة".

"بلا دليل" من إنتاج شركة "سينرجي"، وينتمي إلى نوعية المسلسلات ذات 45 حلقة، وهو من تأليف إنجي علاء التي انتهت من كتابة أكثر من 30 حلقة من العمل، وإخراج منال الصيفي، فيما تجري الشركة المنتجة خلال الأيام المقبلة باقي التعاقدات مع أبطال المسلسل، تمهيداً للبدء في التصوير، حيث يُذكر أن آخر أعمال درة جاء خلال موسم رمضان الماضي عبر بطولة "الحرملك"، وكذلك "المايسترو".

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