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مى سليم تدخل تصوير "حواديت الشانزليزيه"..اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ النجمة مى سليم تصوير أولى مشاهدها ضمن أحداث مسلسل "حواديت الشانزليزيه" اليوم الأربعاء داخل الديكور الرئيسى بمدينة الإنتاج الإعلامى، وهى المشاهد التى تجمع بينها وبين الفنانان إياد نصار وأمانى وكمال وآخرون.

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مى تجسد من خلال المسلسل فتاة من طبقة فقيرة تمر بأزمات كبيرة ضمن الأحداث التى تدور فى فترة الخمسينات والتى تراهن عليه بقوة خلال مشوارها الفنى خاصة انه يقدمها بشكل جديد عليها .

 

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واكتملت القائمة النهائية لأبطال المسلسل الذى يعد أضخم إنتاج فى الفترة المقبلة من حيث الملابس والديكورات وخلافه، وتضم النجم إياد نصار، والنجمة مى سليم وإنجى المقدم، وداليا مصطفى، وإدوارد، وأمانى كمال، وعمر الشناوى، وفريدة سيف النصر، وآخرين، تأليف أيمن سليم ونهى سعيد، وإخراج مرقس عادل، وإنتاج سينرجى.

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"حواديت الشانزليزيه" يعد ثانى إنتاجات شركة سينرجى للمسلسلات ذات الحلقات الطويلة 45 حلقة، حيث من المقرر أن يعرض مسلسل "بحر" للنجم ماجد المصرى، خلال الفترة المقبلة، ويشارك فى بطولته دياب، وميرنا نور الدين، وحسنى شتا، وآخرون، إخراج أحمد صالح، وتأليف أحمد أبو زيد، وينتمى لنوعية مسلسلات الـ60 حلقة.

مى عرض لها مؤخرا مسرحية "فوق كوبرى ستانلى" مع الفنان محمد سعد وسامى مغاورى فى ورفعت شعار كامل العدد.

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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